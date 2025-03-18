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Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа

новость дополнена
13:10 958

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени, подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», - сказал он.

Продолжительность разговора не ограничена, заявил Песков. «Будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — ответил он на вопрос о продолжительности беседы двух лидеров.

По его словам, президенты обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации в Украине. «Действительно, имели место определенные обсуждения [между Москвой и Вашингтоном]. И [спецпосланник президента США Стивен] Уиткофф был в Москве, и в Стамбуле были переговоры, и ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно. Но есть также большое количество вопросов - и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», - цитирует ТАСС Пескова.

Кремль намерен максимально быстро сообщить об итогах телефонного разговора президентов РФ и США, сообщил пресс-секретарь российского лидера. «Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы это обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно», - сказал он.  

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