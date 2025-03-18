Поставки газа из России в Армению приостановлены

Подача природного газа из России в Армению временно приостановлена из-за ремонтных работ на территории Грузии, сообщило ЗАО «Газпром Армения».

«С 09:00 до 18:00 18 марта на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье» на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы, в связи с чем будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», - сообщила пресс-служба компании.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО «Газпром Армения» - 100%-ная «дочка» российского концерна.