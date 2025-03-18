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И отправили азербайджанские яйца в Америку

13:30 440

В стране проводятся целенаправленные мероприятия по обеспечению биологической безопасности, а также получены статусы освобождения от ряда заболеваний животных, что создает благоприятные условия для экспортного потенциала многих пищевых продуктов, произведенных в Азербайджане.

Кроме того, подтверждение Всемирной организацией здравоохранения статуса Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного вируса птичьего гриппа, животных, открывает широкие возможности для экспорта продукции птицеводства, сообщает haqqin.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

В ноябре 2023 года между AQTA и Россельхознадзором было достигнуто соглашение о экспорте продукции птицеводства, в частности, пищевых яиц, из Азербайджана в Российскую Федерацию, и с того времени начался экспорт яиц. Благодаря встречам, проведенным AQTA с Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики, а также мероприятиям, проводимым в рабочем порядке, было получено разрешение на экспорт продукции из мяса птицы в эту страну.

Кроме того, впервые начинается экспорт пищевых яиц из Азербайджанской Республики в Соединенные Штаты Америки – в настоящее время проводится реализация соответствующих процедур в этом направлении.

Следует отметить, что в последние годы, в соответствии с прогрессивным международным опытом, подтверждение статуса здоровья страны, связанного с заболеваниями, угрожающими здоровью людей и животных, а также нарушающими биологическую безопасность окружающей среды, привело к расширению экспорта продукции птицеводства из Азербайджана. Увеличение экспорта является показателем развития системы контроля безопасности пищевых продуктов в этой области и соответствия промышленного птицеводства международным стандартам в Азербайджане.

Отмечается, что AQTA продолжит оказывать поддержку субъектам предпринимательства в повышении возможностей выхода местных продуктов питания на внешние рынки и расширении экспортного потенциала.

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