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Латвия закрывает границу для пешеходов из России

13:43 131

МВД Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны (ГПО) о частичном закрытии трех пограничных переходов, правительство страны рассмотрит его во вторник, 18 марта. Об этом сообщает Delfi.

Согласно предложению пограничной охраны, с 19 марта латвийско-белорусский пограничный переход «Патерниеки», а также пункты пересечения латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Частичное закрытие погранпунктов объясняется геополитической ситуацией в связи с продолжающимся российским вторжением в Украину.

По мнению МВД Латвии, «развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью» война против Украины «расценивается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе».

Глава ГПО Гунтис Пуятс пояснил, что пограничная служба обратилась с предложением о частичным закрытии погранпунктов «в связи с наплывом мигрантов».

В воскресенье, 16 марта, Латвия временно закрывала погранпункт «Патерниеки». «Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию», — заявил Пуятс.

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