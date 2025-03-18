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Русские ударили по объектам нефтяной отрасли Украины

13:50 979

Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо прочего, его целью стала инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

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