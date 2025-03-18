Русские ударили по объектам нефтяной отрасли Украины
13:50 979
Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Об этом журналистам заявили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо прочего, его целью стала инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.
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