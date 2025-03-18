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Сегодня столкнутся сила с хитростью

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Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон
13:51 2253

Американский президент несколько раз объявил, что он настроен оптимистически и надеется на достижение договоренности о прекращении огня в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала в понедельник, что США и Россия «находятся на 10-ом ярде по пути к миру».

Будет ли Трамп противостоять Путину или же он пойдет у него на поводу и станет играть по правилам Кремля?

Однако большинство американских экспертов не ожидают от разговора Путина с Трампом каких-либо позитивных сигналов о том, что этот мир настолько близок. Как пишет издание Politico, бывшие высокопоставленные чиновники и дипломаты советуют Трампу, конечно, внимательно выслушать Путина, но не брать на себя никаких обязательств. Некоторые рекомендуют ограничиться разговором о необходимости прекращения огня, но не обсуждать общие контуры архитектуры безопасности, не пускаться в разговоры о разделе земель и судьбе АЭС.

Их почти поголовный скепсис оправдан. «До сих пор нет никаких свидетельств, что Россия готова к уступкам, - говорит Фиона Хилл, которая во время первого срока Трампа отвечала за отношения с Россией, но потом стала критиком 47-го президента. – Сейчас, если это произойдет, будет очень интересно».

«Мы скоро узнаем, будет ли Трамп противостоять Путину или же он пойдет у него на поводу и станет играть по правилам Кремля, - говорит известный дипломат Дэниэл Фрид, в прошлом посол США в Польше. Недавно Фрид в соавторстве с двумя другими аналитиками — Стивеном Хэдли и Франклиным Крамером опубликовал в Foreign Affairs обширную статью под заголовком «Сила в Украине». Они пишут, что Европа должна выйти на передовые рубежи, но и Америка еще играет важную роль в прекращении войны.

Некоторые эксперты советовали бы Трампу вообще отменить звонок. Их аргумент — Белый дом к обстоятельному разговору не готов

Многие из наблюдателей говорят, что язык, который использует Путин, не свидетельствует о его готовности согласиться на введение 30-дневного прекращения огня. «Сегодня весь вопрос в том, примет ли он (Путин) это прекращение огня, на которое согласилась Украина, или отвергнет его, - говорит Майк Карпентер, влиятельный член Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена. - Если нет, то это будет свидетельством того, что Путин играет с Трампом в перетягивание каната».

Некоторые из экспертов рекомендовали бы Трампу вообще отменить этот звонок. Их аргумент — Белый дом к обстоятельному разговору о прекращении огня просто не готов.

В минус нынешней администрации можно поставить то, что в ней нет опытных «кремленологов» уровня Фионы Хилл. Госсекретарь Марко Рубио в течение ряда лет занимал пост председателя сенатского Комитета по международным делам, но напрямую Россией никогда не занимался и ни в каких переговорах с Москвой прежде не участвовал. У спецпредставителя Стива Уиткофа также не очень солидный бэкграунд на этом направлении. Не говоря уже о «после по особым поручениям» Ричарде Гренелле, который из-за своей антипатии к Украине и Западной Европе в целом вряд ли может достойно сыграть роль переговорщика.

Иными словами, если «бывшие» дают советы президенту Трампу, то нынешние лишь пытаются уловить его эманации и ни при каких условиях не возражают ему и не оспаривают его мнение, даже если оно в корне неверное.

Трамп вполне способен наложить «зверские» санкции на Россию и дать Украине горы оружия

Итак, ни к какому прогрессу сегодняшний разговор не приведет? Скорее всего, так, но есть нюанс. В одинаково трудном положении находятся как Трамп, так и Путин. Первому надо показать, что он чего-то добился от своего визави. А второму важно не обидеть хозяина Белого дома свой неуступчивой позицией. А то вдруг тот, несмотря на свою явную симпатию к российскому президенту, сильно осерчает и вспомнит о своих угрозах наложить «зверские санкции» на Россию и дать Украине горы оружия.

«Я думаю, что сейчас Путин старается не слишком ссориться с США и хочет выглядеть разумным политиком, - говорит в интервью PBS Эндрю Уэйсс из Carnegie. – Он пытается не раздражать Трампа, который совершенно очевидно инвестирует свой собственный престиж в решение проблемы прекращения огня». С ним согласен и Томас Грэм, работавший в администрации Джорджа Буша-младшего. «Путин сейчас находится под сильным давлением, чтобы согласиться с прекращением огня в Украине», - говорит он.

Таким образом, мы сегодня увидим борьбу личных амбиций. Путин более хитрый игрок, но преcловутая strength – сила на стороне Трампа. Кто же победит?

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