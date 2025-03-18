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Армения предлагает Азербайджану время сделки

13:57 2799

Армения предлагает Азербайджану начать консультации о месте и сроках подписания мирного соглашения.

Об этом говорится в заявлении аппарата премьер-министра Никола Пашиняна.

«Достижение соглашения по тексту мирного соглашения и завершение переговоров по согласованию текста является важным шагом, и Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику начать консультации о месте и сроках подписания соглашения», - говорится в заявлении.

В документе обращается внимание на то, что в январе Армения в письменной форме представила Азербайджану предложение по урегулированию вопроса железнодорожных грузоперевозок из регионов Азербайджана через армянскую территорию и из Армении через азербайджанскую территорию, в том числе в третьи страны, а также предложение о создании двустороннего механизма взаимного контроля над вооружениями. «Ожидаем положительного ответа Азербайджана», - говорится в заявлении. В документе также подчеркнута приверженность Армении продолжению работы по демаркации границы между двумя странами.

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