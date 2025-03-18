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В Госдуме призвали готовить детей к войне с пятого класса

14:03 742

Замглавы комитета Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что начальную военную подготовку (НВП) следует начинать с 5 класса, а не с 10-го, как сейчас, сообщает ТАСС.

По его словам, дети должны знать, как обезопасить себя и свою семью.

В России уроки НВП восстановили после начала войны в Украине. В 2023 году они вошли в школьный курс ОБЖ (с 2024 года – "Основы безопасности и защиты Родины"). В программе – строевая подготовка, тактика укрытия от воздушных атак, обращение с ручными гранатами и основы оказания первой помощи. В учебных заведениях оборудуют стрелковые тиры и лаборатории радиационно-химической разведки.

Военная подготовка школьников проходит в рамках программы "Зарница 2.0", в которой участвуют даже дети из оккупированных территорий Украины. Их учат управлять боевыми дронами, ориентироваться на местности, бороться с "вражескими хакерами" и вести пропагандистскую работу.

С 2025 года "зарницы" проходят даже в детских садах. Дошкольников учат метать гранаты, ползать по-пластунски и привыкать к походным условиям.

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