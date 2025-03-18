По данным The Economist, остается неясным, как именно россиянам удалось добиться успеха, но возможную роль в этом сыграло решение Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине.

ВСУ оказались в сложной ситуации на Курском плацдарме – российские войска при поддержке северокорейских сил окружили украинские позиции и отрезали пути снабжения.

Один из офицеров украинской разведки заявил, что США предоставляли недостаточную поддержку.

Журнал отмечает, что украинские военные оказались под мощными ударами российской авиации и беспилотников. Некоторым офицерам пришлось отходить пешком на 15 км. Частичный вывод войск из Суджи стал ударом для Киева, но не катастрофой, как утверждает российская пропаганда.

Украинская разведка считает, что наступление России совпало с попытками Трампа добиться прекращения огня. По мнению источников, Москва не согласится на перемирие, пока ВСУ находятся на российской территории.

"Трамп нас терпеть не может, за семь недель мы превратились из союзников в клиентов с воображаемыми долгами", — заявил представитель украинского правительства.

По данным The Economist, Украина укрепляет границу новыми линиями обороны, но российские разведывательные группы уже замечены в приграничных селах. В Сумах власти усилили контроль, ограничили доступ журналистов и запретили военным общаться с прессой.

Украинские военные признают, что страна вступает в период неопределенности, но рассчитывают, что Запад, включая Трампа, осознает реальную угрозу со стороны России.