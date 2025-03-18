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«Секретное оружие» Китая для США

14:20 1130

Китай ввел 10%-ые пошлины на американскую свинину в ответ на пошлины американского президента Дональда Трампа на все, что Пекин экспортирует в США. Аналитики The Washington Post предупредили, что это может повысить стоимость повседневных товаров для американцев.

Издание пишет, что под пошлины Пекина попал американский импорт на сумму 21 миллиард долларов, включая свинину, курицу, соевые бобы и другие сельскохозяйственные товары, произведенные преимущественно в сельских районах США, которые на выборах поддержали республиканцев. Китай стал третьим по величине импортером американской свинины в прошлом году после Японии и Мексики.

При этом пошлины на американскую свинину нанесут Китаю относительно небольшой вред, ведь Пекин добился успехов в ограничении зависимости от американской свинины и создании дисбаланса, который работает в его пользу. Свинина на 1,1 миллиарда долларов, которую Китай закупил у США в прошлом году, составила всего 7% от общего объема импорта и 0,1% от общего объема поставок.

Требуха, рыльца и другие субпродукты часто считаются в Китае деликатесами, что создает значительный рынок для стран, где не любят внутренности. Около 25% свиных субпродуктов, импортируемых в Китай, поступает из США.

«Ни один альтернативный рынок не может приблизиться к этому объему по цене, которую платят китайские покупатели», - заявила Федерация экспорта мяса США в недавнем обновлении.

В последние годы Китай также начал импортировать свинину и корма для свиней из более широкого круга стран, в том числе из России.

«За последние два года предложение на внутреннем рынке было относительно стабильным, а конкурентоспособность по цене повысилась», - говорит Чжу Цзэнъюн, исследователь из государственной Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Импорт из Бразилии, Испании и других производителей должен быть достаточным для удовлетворения спроса даже во время торговой войны, считает Чжу.

«В долгосрочной перспективе, если Трамп продолжит эту политику, я не думаю, что американская свинина будет конкурентоспособной в Китае», - сказал он.

Торговая война в дальнейшем может привести к росту цен на китайскую свинину за счет увеличения стоимости кормов и общей неопределенности на международных рынках, предупреждают эксперты.

В то же время Пекин гораздо больше зависит от американских соевых бобов, чем от свинины. Соевые бобы из США составляют около 35% от общего объема поставок в Китай и используются в основном для производства кормов и масла. Китайские компании накапливают запасы сои и подписывают шести-девятимесячные контракты, чтобы зафиксировать цены.

Хотя для того, чтобы ощутить влияние пошлин, потребуется время, торговая война может в конечном итоге привести к росту цен на китайскую свинину. Но в условиях анемичной китайской экономики инфляция не обязательно будет плохим явлением, отмечают аналитики. В последние месяцы цены на свинину были упорно низкими.

Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады. Кроме того, Вашингтон удвоил пошлины на ряд товаров из Китая.

При этом американские фермеры с яростью отреагировали на пошлины Трампа. Они считают, что торговая война поставит под угрозу экспорт, приведет к повышению стоимости таких товаров, как удобрения, и «нанесет урон сельской Америке».

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