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Китай отказался от поставок американского газа

14:26 730

Китай уже как минимум 40 дней не импортировал сжиженный природный газ из США, пишет Bloomberg.

Согласно данным, которые изучило агентство, трейдеры вынуждены перенаправлять поставки в другие страны, чтобы избежать 15-процентных пошлин, введенных Пекином в ответ на 20-процентные тарифы США. Текущая пауза в поставках американского СПГ на китайский рынок стала самой продолжительной с июня 2023 года.

В декабре Reuters писал, что по итогам 2024 года экспорт СПГ из США может увеличиться на 2,8% по сравнению с 2023 годом, достигнув 86,9 млн тонн. Согласно ежегодному отчету компании Shell по рынку СПГ, Китай в 2024 году импортировал 79 млн тонн сжиженного природного газа, приблизившись к пиковому для страны показателю 2021 года.

Дополнительные тарифы в 15% на поставки СПГ из США в Китай начали действовать с 10 февраля. Так Пекин ответил на введение Трампом 10-процентных пошлин на всю китайскую продукцию. 4 марта США удвоили тарифы. Теперь, по словам опрошенных Bloomberg трейдеров, китайские покупатели газа с долгосрочными обязательствами перед проектами США вынуждены перепродавать СПГ в Европу.

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