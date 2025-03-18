Латвия, Литва, Эстония и Польша выходят из договора о минах

Министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявив, что ситуация с безопасностью в регионе резко ухудшилась.

В совместном заявлении министров говорится, что угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, значительно возросли.

"Сейчас крайне важно дать нашим силам обороны больше свободы в выборе вооружения и способов защиты восточного фланга Альянса", — подчеркивается в документе. При этом министры заверили, что страны продолжат соблюдать международное гуманитарное право.

Окончательное решение о выходе из конвенции должны принять парламенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. "Этот шаг посылает четкий сигнал: граничащие с Россией страны готовы принять любые меры для защиты своих граждан", — заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Ранее страны Балтии уже допускали возможность выхода из Оттавского договора, аргументируя это необходимостью укрепления обороны. В начале 2024 года они решили увеличить запасы противопехотных мин и других оборонительных средств.