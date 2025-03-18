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Трамп лишил детей Байдена госохраны

15:34 196

Президент США Дональд Трамп лишил госохраны, которую предоставляла Секретная служба, детей своего предшественника Джо Байдена – сына Хантера и дочь Эшли. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, как отметил действующий американский президент, Хантер Байден «пользовался охраной Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивали налогоплательщики Соединенных Штатов».

По его словам, Хантера Байдена охраняла группа из 18 агентов.

«Сообщаю, что отныне Хантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Аналогично, Эшли Байден, которую охраняли 13 агентов, будет удалена из списка», – написал Трамп.

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