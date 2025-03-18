Британия предлагает использовать американские дроны для мониторинга в Украине
Великобритания хочет, чтобы США направили беспилотники и спутники для наблюдения за зоной разграничения между Украиной и Россией в рамках возможного соглашения о прекращении огня.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на британские источники.
"Лондон надеется, что США предоставят дроны и спутники для мониторинга линии фронта", — говорится в материале.
Британские дипломаты считают, что Москва и Вашингтон могут договориться о создании буферных зон, что позволит снизить риски возобновления боевых действий.
Ранее стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину. По предварительным данным, Великобритания планирует разместить около 10 тысяч военнослужащих на украинской территории на неопределенный срок.