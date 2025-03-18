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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Британия предлагает использовать американские дроны для мониторинга в Украине

15:00 237

Великобритания хочет, чтобы США направили беспилотники и спутники для наблюдения за зоной разграничения между Украиной и Россией в рамках возможного соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на британские источники.

"Лондон надеется, что США предоставят дроны и спутники для мониторинга линии фронта", — говорится в материале.

Британские дипломаты считают, что Москва и Вашингтон могут договориться о создании буферных зон, что позволит снизить риски возобновления боевых действий.

Ранее стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину. По предварительным данным, Великобритания планирует разместить около 10 тысяч военнослужащих на украинской территории на неопределенный срок.

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