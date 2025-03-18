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Путин выдвинет Трампу «важное» условие

Bloomberg
15:02 1011

Президент России Владимир Путин потребует остановить все поставки оружия Украине на время действия режима прекращения огня, предложенного американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

Источники издания подчеркнули, что во время визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа Путин назвал прекращение поставок оружия обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.

«Хотя Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, ее минимальная цель заключается в том, чтобы прекратить помощь США», - рассказывают источники агентства в Москве.

Агентство отмечает, что приостановление поставок оружия, которого добивается Владимир Путин, будет временным. «Поставки оружия возобновят после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала», - говорится в материале издания.

В свою очередь, неназванный европейский чиновник заявил, что Европа не согласится на требование России заблокировать поставки оружия в Украину ее союзниками во время любого «перемирия».

Дональд Трамп утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет обсудить перемирие между Россией и Украиной, а также контроль над Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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