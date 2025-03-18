Путин выдвинет Трампу «важное» условие
Президент России Владимир Путин потребует остановить все поставки оружия Украине на время действия режима прекращения огня, предложенного американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.
Источники издания подчеркнули, что во время визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа Путин назвал прекращение поставок оружия обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.
«Хотя Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, ее минимальная цель заключается в том, чтобы прекратить помощь США», - рассказывают источники агентства в Москве.
Агентство отмечает, что приостановление поставок оружия, которого добивается Владимир Путин, будет временным. «Поставки оружия возобновят после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала», - говорится в материале издания.
В свою очередь, неназванный европейский чиновник заявил, что Европа не согласится на требование России заблокировать поставки оружия в Украину ее союзниками во время любого «перемирия».
Дональд Трамп утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет обсудить перемирие между Россией и Украиной, а также контроль над Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.
Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».