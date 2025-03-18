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Теперь каждый может использовать приложение XalqOnline

15:15 242

Приложение XalqOnline, которое предоставляет удобные и инновационные решения в цифровом банкинге, стало еще более доступным. Новая версия приложения позволяет лицам, не являющимся клиентами банка, регистрироваться в приложении по мобильному номеру и совершать различные операции.

«Наша главная цель —  быстро и удобно обслуживать ежедневные банковские потребности наших клиентов. Мобильное приложение позволяет не только управлять банковскими счетами, но и осуществлять финансовые операции с максимальной безопасностью и удобством», - отметил руководитель управления цифрового банкинга Халг Банка Тогрул Велибеков.

Пользователи XalqOnline могут оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, парковку, кредиты и другие платежи, воспользоваться услугой возврата НДС, совершать переводы внутри страны и за рубеж, а также обменивать валюту. Для удобства оплат в приложении предусмотрена функция создания шаблонов и автоплатежей. Приложение позволяет онлайн открыть счет, заказать кредит, карту и различные страховые продукты. Отметим, что ранее данные возможности были доступны только клиентам Халг Банка, теперь же каждый, скачавший приложение XalqOnline, может зарегистрироваться и пользоваться услугами банка.

Владельцы карт Халг Банка могут отслеживать  в приложении балансы  и транзакции, получение выписок по счетам и устанавливать различные лимиты. В приложении можно вести учет накопленных бонусов по XalqKart, а также получать информацию о предложениях партнерской сети.

Пользователи XalqOnline также могут легко принимать  или  отправлять другим средства с использованием QR-кода. Для этого клиент генерирует в приложении QR-код и отправляет его другому пользователю для приема платежа, либо может отсканировать отправленный QR-код и принять средства на свой счет.

Кроме этого, XalqOnline теперь предоставляет возможность физическим лицам использовать «SİMA İmza» для осуществления операций, требующих подписи. Посредством данного цифрового решения можно осуществлять внутренние и международные денежные переводы и конвертации, отправить заявку на получение кредита и открытие счета, а также заказать карту.

Система XalqOnline защищает данные пользователей с помощью новейших технологий шифрования, что делает ее максимально безопасной.

Для загрузки приложения можете воспользоваться следующей ссылкой: http://qrco.de/XalqOnline

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