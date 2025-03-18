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Дожди, ветер и снег: в Азербайджане резко похолодает

15:25 418

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредила об изменении погодных условий.

Согласно информации, в ночь с 18 по 19 марта на территории Азербайджана изменится погода. Северо-западный ветер будет периодически усиливаться, ожидаются осадки. Температура воздуха постепенно снизится на 13-18 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В отдельных местах вероятны интенсивные осадки, грозы, град, в горных районах - мокрый снег.

Уровень воды в реках повысится, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные сели.

Нестабильная погода на территории Азербайджана продлится до первой половины дня 25 марта.

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