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mygov без бумаг и очередей: cправка о семейном положении теперь доступна в цифровом формате

15:29 207

На платформе mygov запущена новая услуга – «Справка о семейном положении». Благодаря этому нововведению граждане теперь могут получить официальный документ, подтверждающий их семейное положение (отсутствие брака), полностью в цифровом формате.

Справка о семейном положении (справка о холостом/незамужнем статусе) может понадобиться при вступлении в брак, заключении брака за границей, в гражданско-правовых вопросах (например, в процедурах наследования или иммиграции), а также при подаче заявления на получение гражданства или постоянного места жительства в зарубежных странах.

Отметим, что интеграция данной услуги на платформу mygov реализована в рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) с Министерством юстиции Азербайджанской Республики.

Как воспользоваться услугой:

1. На платформе mygov гражданин в разделе «Услуги» выбирает вкладку «Справка о холостом/незамужнем статусе».

2. Нажимает кнопку «Новый запрос».

3. Выбирает, куда будет предоставлена справка: внутри страны или в посольство.

4. Из списка указывает соответствующую страну или дипломатическое представительство.

5. Вводит свой контактный номер телефона и адрес электронной почты.

6. При необходимости оставляет дополнительную информацию в разделе «Примечание» (по желанию).

7. Подтверждает введенные данные.

8. После этого запрос направляется в Министерство юстиции.

Когда документ будет готов, на платформе mygov пользователь сможет скачать его в разделе «История», нажав на кнопку «Просмотреть документ».

Получение справки о семейном положении (справки о холостом/незамужнем статусе) является бесплатным, государственная пошлина за услугу не взимается.

До внедрения данной услуги гражданам приходилось лично обращаться в физические сервисные центры и отделы регистрации, проходя ряд административных процедур. Новая цифровая система полностью исключает необходимость личного посещения государственных органов, обеспечивая гражданам максимальный комфорт, экономию времени и ресурсов, а также повышает гибкость и доступность государственных услуг.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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