США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?

Появились сообщения, что иранское разведывательное судно Zagros подверглось нападению и было потоплено военными США в Красном море. Об этом пишет саудовское издание Al-Hadath.

Сообщается, что корабль был атакован в ходе военной операции США против йеменских хуситов. На момент написания отчета официального подтверждения ни с какой стороны не поступало.