США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
Появились сообщения, что иранское разведывательное судно Zagros подверглось нападению и было потоплено военными США в Красном море. Об этом пишет саудовское издание Al-Hadath.
Сообщается, что корабль был атакован в ходе военной операции США против йеменских хуситов. На момент написания отчета официального подтверждения ни с какой стороны не поступало.
Иранский военно-морской разведывательный корабль специализируется на радиоразведке (SIGINT) и считается самым передовым разведывательным судном в военно-морском флоте Ирана. Корабль был спущен на воду всего два месяца назад, 15 января. Информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщало в то время, что это первый корабль радиоэлектронной разведки, приобретенный иранским флотом.
«Zagros — это новая категория военных судов, оснащенных электронными датчиками и способных пресекать кибероперации и проводить разведывательный мониторинг»,-сообщила агенство.
«Корабль радиотехнической разведки Zagros станет бдительным оком иранского флота в морях и океанах», — заявил командующий ВМС Шахрам Ирани.
Корабль оснащен передовыми радарными системами, различными ракетными системами и возможностями радиоэлектронной борьбы. Одной из его выдающихся особенностей является специальный ангар для вертолетов.