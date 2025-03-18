AzerGold организовало очередную акцию социальной помощи в Гёйгёльском районе

Закрытое акционерное общество AzerGold по случаю праздника Новруз раздало группе малообеспеченных семей праздничные подарки. Социальная акция охватила семьи в селах Тюлалар и Зурнабад Гёйгёльского района.

В преддверии праздника Новруз представители общества вручили подарки, состоящие из различных продуктов питания, семьям, проживающим в отдаленных селах. Им передали поздравления от имени ЗАО по случаю праздника Новруз.

Подобные акции социальной помощи, регулярно организуемые в селах и поселках, расположенных вблизи рудников, где ЗАО AzerGold осуществляет добывающую деятельность, носят характер поддержки государственных программ. Цель - окружить заботой малообеспеченные семьи, проживающие в регионах, создать праздничное настроение в знаменательные дни.