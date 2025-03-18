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Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку

15:48 1267

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание, посвященное выполнению поручений, касающихся аварийных многоквартирных жилых домов, а также предстоящим работам.

Согласно сообщению Кабинета Министров, в совещании приняли участие руководящие лица Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Исполнительной власти Баку.

В ходе совещания были заслушаны отчеты по данному вопросу. По итогам заседания приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим ведомствам.

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