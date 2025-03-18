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Баку назвал главное условие для мира с Арменией

15:49 2654

Баку категорически отвергает заявление офиса премьер-министра Армении от 18 марта 2025 года, которое наряду с совершенно необоснованными претензиями к Азербайджану искажает реалии на местах и факты обстрела в приграничных регионах.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя заявление офиса премьер-министра Армении об обстрелах на границе и других утверждениях антиазербайджанского характера.

По его словам, прекращение обстрелов, о которых заявляло Минобороны Азербайджана, а также открытых провокаций армянских военнослужащих, зафиксированных на видеозаписях, о которых осведомлена и армянская сторона, является главным условием для достижения стабильности.

«Ереван, вместо того чтобы продемонстрировать шаг доброй воли и прекратить провокации, выдвигает абстрактные и практически невыполнимые предложения, как это было во время почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Это напоминает предложения, которые выдвигали сопредседатели Минской группы, вместо призывов к прекращению оккупации», — напомнил представитель МИД Азербайджана и добавил, что «если правительство Армении действительно руководствуется мирной повесткой, как заявляет офис премьер-министра, то было бы уместно объяснить, каким образом масштабная милитаризация, включая размещение наступательного вооружения в приграничных районах, соответствует этой повестке».

Айхан Гаджизаде также отметил, что игнорирование Арменией призыва к конституционным изменениям вызывает крайнюю обеспокоенность.

«Несмотря на то что Армения давно осведомлена о требовании внести изменения в Конституцию, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, она до сих пор не предприняла никаких шагов в этом направлении. Напоминаем о принципиальной позиции Азербайджана, согласно которой основным условием подписания мирного договора является внесение поправок в Конституцию Армении. Кроме того, подчеркиваем необходимость официального роспуска нефункциональной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур», — добавил он.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана также подчеркнул, что «Армения, которая около 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, совершившая агрессию против Азербайджана, скрывавшая большую часть своей военной техники и систем вооружения от международных механизмов контроля над вооружениями, незаконно разместив их во время оккупации на наших территориях, не имеет морального права говорить о таких механизмах».

Говоря об открытии коммуникаций, Айхан Гаджизаде отметил, что несмотря на свои письменные и подписанные обязательства по открытию коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, Армения за 4 года не выполнила эти обязательства.

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