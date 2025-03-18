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Золото обновило рекорд

16:03 855

Золото во вторник установило очередной рекордный максимум. Reuters сообщает, что инвесторы устремились в безопасный драгметалл на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также планов президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Спотовая цена на золото к 14:51 по бакинскому времени выросла на 0,77% - до $3.024,9 за тройскую унцию, ранее в ходе сессии достигнув исторического максимума в $3.028,24. Котировки впервые превысили отметку $3.000 14 марта.

«Наблюдается идеальный шторм из поддерживающих золото факторов, - сказал Уле Хансен из Saxo Bank, - В фокусе теперь тревоги о Ближнем Востоке, которые накладываются на экономические опасения о направлении США».

Драгметалл поднялся более чем на 14% с начала 2025 года и 14 раз за этот период обновлял рекордные максимумы.

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