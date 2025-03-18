Назначение в Kapital Bank: Фарид Мамедов избран председателем наблюдательного совета

Назначен новый глава Наблюдательного совета ОАО «Капитал Банк», имеющего успешную стратегию корпоративного управления. Так, согласно решению, принятому на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Капитал Банк», новым Председателем Наблюдательного совета банка с 17 марта 2025 года назначен Фарид Мамедов, член Наблюдательного совета ОАО «Капитал Банк», генеральный директор Bir Ecosystem, человек с богатым опытом в финансовой сфере.

Следует отметить, что Фарид Мамедов ранее занимал множество ответственных должностей, в том числе был первым заместителем председателя Совета директоров ОАО «Капитал Банк», членом Наблюдательного совета ООО PASHA Investments, председателем Совета директоров ОАО PASHA Insurance и ОАО PASHA Life Insurance, председателем Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia, заместителем председателя Совета директоров Pasha Bank Turkey, членом Наблюдательного совета ОАО Pasha Bank, директором департамента рисков ООО PASHA Holding.

Получил степень бакалавра политологии в Академии государственной службы при Президенте РФ. Он получил степень магистра делового администрирования (MBA) в бизнес-школе IE в Испании. Следует отметить, что Фарид Мамедов имеет престижную квалификацию CFA.

Таким образом, состав Наблюдательного совета ОАО «Капитал Банк» теперь выглядит следующим образом:

Мамедов Фарид Усад оглы – Председатель Наблюдательного Совета

Гасымов Джалал Алекпер оглы – Член Наблюдательного Совета

Алексей Марей – Член Наблюдательного совета

Гасанов Огтай Ариф оглу - Член Наблюдательного Совета.