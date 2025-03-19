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Азербайджанская икра в центре внимания: Azerbaijan Fish Farm на Seafood Expo North America

10:00 883

Azerbaijan Fish Farm – ведущая компания в Азербайджане по выращиванию осетровых и производству черной икры – во второй раз стала единственным представителем страны на крупнейшей международной выставке рыбной продукции Seafood Expo North America, которая прошла с 16 по 18 марта в Бостоне, США.

На мероприятии компания представила свой флагманский продукт – икру Baku Caviar – бренд, олицетворяющий качество, традиции и экологическую ответственность.

Azerbaijan Fish Farm продолжает менять стандарты индустрии, демонстрируя, что производство икры может быть не только премиальным, но и экологически осознанным. За каждую проданную банку черной икры компания выпускает 10 осетров в Каспийское море, помогая сохранить и восстановить популяцию этих древних рыб, находящихся под угрозой исчезновения.

Выход на мировой уровень

Участие в Seafood Expo North America позволило Azerbaijan Fish Farm укрепить позиции на международном рынке и расширить географию поставок. Продукция компании вызвала большой интерес у международных партнеров, а представленный ассортимент привлек внимание гурманов и профессионалов индустрии.

На фоне глобальных вызовов в сфере экологии и сохранения осетровых Azerbaijan Fish Farm демонстрирует, что этичное производство черной икры – это не просто маркетинговый тренд, а устойчивая реальность. Компания выступает за ответственное использование ресурсов и активно участвует в международном диалоге о будущем устойчивого рыболовства.

Второй год подряд Azerbaijan Fish Farm подтверждает свой статус пионера и лидера в сфере устойчивого производства икры. Участие в Seafood Expo North America - это еще один шаг на пути демонстрации миру того, что азербайджанская икра – это не только традиция, но и вклад в сохранение природы для будущих поколений.

Подробнее о компании и продукции на www.bakucaviar.az

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