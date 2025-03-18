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Анар Алиев осмотрел хозяйства, созданные для ветеранов войны

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16:25 779

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде в рамках программы самозанятости осмотрели малые фермерские хозяйства, созданные для ветеранов войны Махмуда Махмудова и Парвиза Гараева.

Благодаря активам, предоставленным в соответствии с программой самозанятости, М.Махмудов открыл малое предприятие по производству окон и дверей, а П.Гараев - по автослесарному делу.

Они поблагодарили главу государства за поддержку, оказываемую безработным и ищущим работу в создании своего малого бизнеса.

Отметим, что в рамках программы самозанятости в Агдашском районе примерно для 800 человек были созданы малые фермерские хозяйства.

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