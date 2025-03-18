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Порошенко назвал Зеленского «диктатором»

16:23 1229

Президент Украины Владимир Зеленский и его «приспешники» толкают Киев к «тирании» и «подрывают европейское будущее этой страны». Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко, комментируя введенные против него санкции.

«Мы не позволим установить диктатуру в Украине. Зеленский — несчастный лидер команды, которая ведет страну в сторону диктатуры», — заявил экс-президент Украины в интервью газете Bild.

Ранее Порошенко заявлял, что его команда всегда была против проведения выборов президента Украины во время войны. Он отмечал, что выборы президента Украины можно будет провести не ранее чем через 180 дней после прекращения военного положения, чему будут предшествовать прекращение огня и подписание мирного соглашения с гарантиями безопасности.

Порошенко также заявлял, что его команда «публично и прозрачно» работает с американскими партнерами, и назвал основные темы переговоров — усиление санкций против России, финансовая поддержка и поставки оружия Украине.

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