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В Сомали взорвали кортеж президента

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16:33 1134

Кортеж президента Сомали Хасана Шейха Махмуда взорвали в столице страны Могадишо, недалеко от президентского дворца. Об этом сообщают местные СМИ.

Информация о состоянии президента пока не поступала.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабааб».

Махмуду 69 лет, в 2022 году он переизбрался на второй срок. До этого он был президентом с 2012 по 2017 год. Махмуд известен тем, что много времени и ресурсов посвятил борьбе с радикальными террористическими группировками, хотя его правительство часто критикуют за коррупцию.

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