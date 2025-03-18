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ВСУ отступают

16:37 1187

Вооруженные силы Украины отошли с позиций на одном из направлений в Донецкой области. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке.

Наев напомнил, что его командование тактической группой продолжается второй месяц и он «почти каждый день» общается с военными с линии соприкосновения. «На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств», — написал Наев в своем телеграм-канале. О каком участке идет речь, военачальник не уточнил.

Он также подчеркнул, что приоритетом командования остается защита личного состава. Наев отметил, что на вверенном ему отрезке фронта есть военнослужащие, которые воюют с россиянами с 2014 года и начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В середине февраля Сергей Наев был назначен командующим тактической группировкой «Великая Новосёлка», которая выполняет боевые задачи в южной части Донецкой области.

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