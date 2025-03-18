Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала

В честь запуска нового маршрута Wizz Air Abu Dhabi объявляет специальную акцию: сегодня действует 20%-ная скидка на билеты для участников программы WIZZ Discount Club, а также в течение первых трех дней продаж — для всех пассажиров.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 45,99 доллара США. Продажа уже открыта на wizzair.com и в мобильном приложении авиакомпании.

В Международный аэропорт Габала начнет выполнять полеты национальная ультра-лоукост авиакомпания ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi. Авиаперевозчик с 19 июня 2025 года свяжет живописный азербайджанский регион – Габалу с динамично развивающимся Абу-Даби.

«Запуск нового маршрута — знаковое событие для Габалы и Абу-Даби, открывающее новые перспективы культурного обмена, туризма и делового сотрудничества между двумя странами. Габала обладает уникальным сочетанием природных достопримечательностей, культурного наследия и современной туристической инфраструктуры, и теперь мы стали ближе для гостей из ОАЭ и всего мира», - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Йохан Эйдхаген, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi, добавил: «Мы рады расширять нашу постоянно растущую маршрутную сеть новым рейсом между Габалой и столицей ОАЭ, предлагая ультранизкие тарифы на эти захватывающие направления для путешественников, исследующих Ближний Восток. WizzAir — это умный способ путешествовать с доступными и настраиваемыми опциями, позволяющими людям делать свою жизнь насыщеннее благодаря приключениям, не выходя за рамки бюджета. Wizz Air Abu Dhabi продолжает стремительное расширение, делая путешествия более доступными, чем когда-либо, из и в столицу ОАЭ. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас на борту в вашем следующем путешествии!»

Почему стоит посетить Габалу?

Габала — это уникальное сочетание древней истории и современной инфраструктуры, окруженное живописными горными пейзажами. Среди главных достопримечательностей региона:

Горнолыжный курорт Туфандаг: Популярное место для активного отдыха, предлагающее трассы различной сложности, а также заповедные зоны и водопады.

Популярное место для активного отдыха, предлагающее трассы различной сложности, а также заповедные зоны и водопады. Габалинский развлекательный центр: включает в себя такие объекты, как Gabala Shooting Club и Gabaland — крупнейший семейный центр отдыха в Азербайджане.

включает в себя такие объекты, как Gabala Shooting Club и Gabaland — крупнейший семейный центр отдыха в Азербайджане. Древние исторические памятники и музеи: отражают богатое культурное наследие Кавказа.

отражают богатое культурное наследие Кавказа. Нетронутая природа: Национальные парки и живописные озёра делают регион идеальным местом для экотуризма.

Национальные парки и живописные озёра делают регион идеальным местом для экотуризма. Гастрономия: Возможность насладиться традиционными азербайджанскими блюдами, включая знаменитую габалинскую пахлаву и долму.

Абу-Даби: Идеальное направление для отдыха и бизнеса

Столица ОАЭ Абу-Даби представляет собой уникальное сочетание богатого культурного наследия и современных достижений, что делает его привлекательным как для туристов, так и для деловых людей.

Мечеть шейха Зайда и Лувр Абу-Даби – архитектурные шедевры и культурные центры.

– архитектурные шедевры и культурные центры. Тематические парки Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World предлагают захватывающие аттракционы для всей семьи.

предлагают захватывающие аттракционы для всей семьи. Пляжи Corniche Beach и Saadiyat Beach известны своими чистыми песчаными берегами и кристально чистой водой

известны своими чистыми песчаными берегами и кристально чистой водой Бизнес-возможности - крупнейший центр бизнеса и финансов в регионе, предлагающий выгодные условия для инвестиций и стартапов.

Детали нового маршрута

Маршрут Дни выполнения рейсов Дата запуска Стоимость от* Абу-Даби – Габала Вторник, Четверг, Суббота 19 июня 2025 45,99 USD

*Тариф в одну сторону с ручной кладью (40x30x20 см). Предложение ограничено.

О Международном аэропорте Габалы

Современный аэропорт расположен в одном из туристических центров Азербайджана и полностью соответствует международным стандартам. Аэропорт обслуживает до 200 пассажиров в час и принимает воздушные суда всех типов.

О Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Abu Dhabi – ультра-лоукостер, совместное предприятие ADQ и Wizz Air Holdings Plc, осуществляющее авиарейсы в более чем 20 городов Европы, Африки, Среднего Востока и Азии. Авиакомпания входит в число самых безопасных и экологически устойчивых перевозчиков, активно расширяя доступную сеть направлений из столицы ОАЭ.

Билеты уже в продаже! Путешествуйте с комфортом и по доступным ценам.