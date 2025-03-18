USD 1.7000
EUR 1.8550
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала

16:37 792

В Международный аэропорт Габала начнет выполнять полеты национальная ультра-лоукост авиакомпания ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi. Авиаперевозчик с 19 июня 2025 года свяжет живописный азербайджанский регион – Габалу с динамично развивающимся Абу-Даби.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 45,99 доллара США. Продажа уже открыта на wizzair.com и в мобильном приложении авиакомпании.

В честь запуска нового маршрута Wizz Air Abu Dhabi объявляет специальную акцию: сегодня действует 20%-ная скидка на билеты для участников программы WIZZ Discount Club, а также в течение первых трех дней продаж — для всех пассажиров.

«Запуск нового маршрута — знаковое событие для Габалы и Абу-Даби, открывающее новые перспективы культурного обмена, туризма и делового сотрудничества между двумя странами. Габала обладает уникальным сочетанием природных достопримечательностей, культурного наследия и современной туристической инфраструктуры, и теперь мы стали ближе для гостей из ОАЭ и всего мира», - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Йохан Эйдхаген, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi, добавил: «Мы рады расширять нашу постоянно растущую маршрутную сеть новым рейсом между Габалой и столицей ОАЭ, предлагая ультранизкие тарифы на эти захватывающие направления для путешественников, исследующих Ближний Восток. WizzAir — это умный способ путешествовать с доступными и настраиваемыми опциями, позволяющими людям делать свою жизнь насыщеннее благодаря приключениям, не выходя за рамки бюджета. Wizz Air Abu Dhabi продолжает стремительное расширение, делая путешествия более доступными, чем когда-либо, из и в столицу ОАЭ. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас на борту в вашем следующем путешествии!»

Почему стоит посетить Габалу?

Габала — это уникальное сочетание древней истории и современной инфраструктуры, окруженное живописными горными пейзажами. Среди главных достопримечательностей региона:

  • Горнолыжный курорт Туфандаг: Популярное место для активного отдыха, предлагающее трассы различной сложности, а также заповедные зоны и водопады.
  • Габалинский развлекательный центр: включает в себя такие объекты, как Gabala Shooting Club и Gabaland — крупнейший семейный центр отдыха в Азербайджане.
  • Древние исторические памятники и музеи: отражают богатое культурное наследие Кавказа.
  • Нетронутая природа: Национальные парки и живописные озёра делают регион идеальным местом для экотуризма.
  • Гастрономия: Возможность насладиться традиционными азербайджанскими блюдами, включая знаменитую габалинскую пахлаву и долму.

Абу-Даби: Идеальное направление для отдыха и бизнеса

Столица ОАЭ Абу-Даби представляет собой уникальное сочетание богатого культурного наследия и современных достижений, что делает его привлекательным как для туристов, так и для деловых людей.

  • Мечеть шейха Зайда и Лувр Абу-Даби – архитектурные шедевры и культурные центры.
  • Тематические парки Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World предлагают захватывающие аттракционы для всей семьи.
  • Пляжи Corniche Beach и Saadiyat Beach известны своими чистыми песчаными берегами и кристально чистой водой
  • Бизнес-возможности - крупнейший центр бизнеса и финансов в регионе, предлагающий выгодные условия для инвестиций и стартапов.

 Детали нового маршрута

Маршрут

Дни выполнения рейсов

Дата запуска

Стоимость от*

Абу-Даби – Габала

Вторник, Четверг, Суббота

19 июня 2025

45,99 USD

*Тариф в одну сторону с ручной кладью (40x30x20 см). Предложение ограничено.

О Международном аэропорте Габалы

Современный аэропорт расположен в одном из туристических центров Азербайджана и полностью соответствует международным стандартам. Аэропорт обслуживает до 200 пассажиров в час и принимает воздушные суда всех типов.

О Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Abu Dhabi – ультра-лоукостер, совместное предприятие ADQ и Wizz Air Holdings Plc, осуществляющее авиарейсы в более чем 20 городов Европы, Африки, Среднего Востока и Азии. Авиакомпания входит в число самых безопасных и экологически устойчивых перевозчиков, активно расширяя доступную сеть направлений из столицы ОАЭ.

Билеты уже в продаже! Путешествуйте с комфортом и по доступным ценам.

Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
16:50 750
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
16:37 793
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
16:23 1231
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
15:49 2667
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
15:48 1276
Сегодня столкнутся сила с хитростью
Сегодня столкнутся сила с хитростью продолжение главной темы
13:51 3592
Путин выдвинет Трампу «важное» условие
Путин выдвинет Трампу «важное» условие Bloomberg
15:02 2644
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа обновлено 14:52
14:52 3397
Израиль предупредил посредников: отказываемся от прекращения огня
Израиль предупредил посредников: отказываемся от прекращения огня обновлено 14:40
14:40 9129
Армения предлагает Азербайджану время сделки
Армения предлагает Азербайджану время сделки
13:57 4142
Трамп отдал козыри Путину. Макрон без карт. Эрдоган не играет
Трамп отдал козыри Путину. Макрон без карт. Эрдоган не играет наш комментарий
13:01 3940

ЭТО ВАЖНО

Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
16:50 750
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
16:37 793
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
16:23 1231
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
15:49 2667
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
15:48 1276
Сегодня столкнутся сила с хитростью
Сегодня столкнутся сила с хитростью продолжение главной темы
13:51 3592
Путин выдвинет Трампу «важное» условие
Путин выдвинет Трампу «важное» условие Bloomberg
15:02 2644
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа обновлено 14:52
14:52 3397
Израиль предупредил посредников: отказываемся от прекращения огня
Израиль предупредил посредников: отказываемся от прекращения огня обновлено 14:40
14:40 9129
Армения предлагает Азербайджану время сделки
Армения предлагает Азербайджану время сделки
13:57 4142
Трамп отдал козыри Путину. Макрон без карт. Эрдоган не играет
Трамп отдал козыри Путину. Макрон без карт. Эрдоган не играет наш комментарий
13:01 3940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться