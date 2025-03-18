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Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»

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Трехсторонняя рабочая группа Москвы, Баку и Еревана не закрывалась, при обращении партнеров Россия с удовольствием продолжит работу. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук журналистам в кулуарах XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Что касается трехсторонней рабочей группы вице-премьеров, она определена совместным заявлением глав государств, соответственно, Российской Федерации, Армении и Азербайджана, в рамках заявления от 9-10 ноября 2020 года. Сейчас она пребывает в таком спящем состоянии. Это можно констатировать, но мы знаем, что контакты между партнерами осуществляются на эту тему.

Никто ее не закрывал, и если партнеры к нам обратятся и мы каким-то образом можем быть полезными, а мы можем быть полезными, то мы, конечно же, с удовольствием продолжим эту работу. Но это зависит от партнеров», - добавил Оверчук.

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