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Путин рассказал, что делал до трех часов ночи

17:01 620

Президент России Владимир Путин заявил, что «до трех часов ночи» обсуждал с заместителем руководителя администрации президента России ситуацию в экономике.

Путин также сказал о возможном возвращении западного бизнеса в РФ. По его словам, «ряд ушедших западных компаний хочет вернуться в РФ, но интересы российских фирм будут в приоритете».

«Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел». Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Ряд компаний Запада продолжал работать в РФ под другим брендом, к ним будут относиться с уважением», - сказал он.

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