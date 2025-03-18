Путин рассказал, что делал до трех часов ночи

Президент России Владимир Путин заявил, что «до трех часов ночи» обсуждал с заместителем руководителя администрации президента России ситуацию в экономике.

Путин также сказал о возможном возвращении западного бизнеса в РФ. По его словам, «ряд ушедших западных компаний хочет вернуться в РФ, но интересы российских фирм будут в приоритете».

«Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел». Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Ряд компаний Запада продолжал работать в РФ под другим брендом, к ним будут относиться с уважением», - сказал он.