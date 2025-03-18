Путин поискал G7 на карте и не нашел

Президент России Владимир Путин заявил, что страны «большой семерки» (G7) не видны на карте и задался вопросом, почему ее тогда называют «большой».

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — заметил Путин.

Далее президент РФ привел статистику по росту ВВП. Так, по его словам, у стран «большой семерки» показатель составил 1,9 % против 4,9 % у стран БРИКС. Он добавил, что в России ВВП вырос на 4,1 %.

Во вторник, 18 марта, Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор днем 18 марта с 16:00 по 18:00 по московскому времени (с 17:00 по 19:00 по бакинскому времени).