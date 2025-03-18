Лондон призвал Баку и Ереван ускорить подписание мира

Государственный секретарь Великобритании по иностранным делам, делам содружества и развития Дэвид Лэмми приветствовал завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил, выступая перед парламентом.

«Армения и Азербайджан завершили переговоры по историческому мирному соглашению. Мы приветствуем это достижение и призываем обе стороны как можно скорее приступить к подписанию», - сказал Лэмми.

Отметим, что 13 марта министерства иностранных дел Азербайджана и Армении распространили заявление, в котором говорится о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.