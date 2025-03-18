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Громкое признание Бориса Джонсона

17:23 2635

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о срыве Стамбульских договоренностей между Россией и Украиной в 2022 году. Этим он поделился в интервью YouTube-каналу Triggernometry.

«Все, что я пытался тогда сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и подчеркнуть, что если вы хотите перемирия, то это ваше дело. Но если вы собираетесь продолжить боевые действия, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я тогда сказал», — ответил на вопрос политик.

Джонсон отметил, что люди могут по-разному оценивать то, поступил ли президент Украины Владимир Зеленский правильно или нет, продолжив участие в войне. По его мнению, «есть хороший шанс», что результатом войны в Украине станет свободная, суверенная, безопасная республика, чего нельзя было бы добиться при заключении соглашения в апреле 2022 года.

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