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Путин подшутил над Трампом и Песковым

17:29 3337

Президент России Владимир Путин не стал торопиться обратно в Кремль на скорый разговор с лидером США Дональдом Трампом и пошутил, что не стоит слушать пресс-секретаря Дмитрия Пескова по этому поводу.

Речь об этом зашла во время выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РСПП Александр Шохин после выступления Путина заметил, что опасается его дальше задерживать, потому что ему еще предстоит разговор с Трампом. Он, по словам Пескова, ожидается сегодня примерно в промежутке от 16:00 до 18:00 по московскому времени.

«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая», - со смехом отреагировал Путин на слова Шохина.

Ранее в Кремле опровергли предположения о том, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут касаться глобального переустройства мира или так называемой «новой Ялты». Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Кремль намерен максимально быстро сообщить об итогах телефонного разговора президентов РФ и США, сообщил пресс-секретарь российского лидера. «Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы это обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно», - сказал он.  

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