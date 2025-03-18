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Что дозволено России, не дозволено Израилю

17:45 1395

Россия «решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры». Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с израильскими авиаударами в секторе Газа.

«В ночь на 18 марта израильская армия нанесла массированные удары по ряду объектов на территории сектора Газа, в том числе по лагерям беженцев Нусейрат и Аль-Маваси в центре и на юге палестинского анклава соответственно. По заявлению медицинских служб Газы, погибло более 300 человек, еще несколько сотен получили ранения.

В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры.

Москва призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава», - говорится в заявлении МИД РФ.

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