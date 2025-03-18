В Баку сгорел дом: погибли три человека

В Сабунчинском районе Баку в жилом доме произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Согласно информации, сгорели конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 80 квадратных метров. При осмотре места пожара были обнаружены и переданы по назначению тела трех человек. По предварительным данным, один из погибших - ребенок.

Близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен.