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В Баку сгорел дом: погибли три человека

17:59 1422

В Сабунчинском районе Баку в жилом доме произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Согласно информации, сгорели конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 80 квадратных метров. При осмотре места пожара были обнаружены и переданы по назначению тела трех человек. По предварительным данным, один из погибших - ребенок.

Близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен.

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