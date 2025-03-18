В Баку сгорел дом: погибли три человека
17:59 1422
В Сабунчинском районе Баку в жилом доме произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.
Согласно информации, сгорели конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 80 квадратных метров. При осмотре места пожара были обнаружены и переданы по назначению тела трех человек. По предварительным данным, один из погибших - ребенок.
Близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен.
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