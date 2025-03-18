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Разведка США назвала Путина и Трампа «очень хорошими друзьями»

18:07 691

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин являются очень хорошими друзьями, которые намерены укреплять связи Вашингтона и Москвы.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Габбард, связи между Россией и США имеют «очень давние корни». Она добавила, что Трамп стремится расширять отношения, сосредоточенные «вокруг мира, процветания, свободы и безопасности».

«У нас есть два лидера двух больших стран, которые очень хорошие друзья и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы», — сказала глава разведки США.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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