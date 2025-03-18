Спортивный журналист, объявленный без вести пропавшим, нашелся пьяным

Круглов приехал в Тюмень освещать чемпионат России по биатлону и перестал выходить на связь с родственниками. Сообщалось, что последний раз его видели 12 марта в Восточном микрорайоне.

К счастью, журналист был найден живым. Он был обнаружен пьяным в одной из гостиниц Тюмени.

Поисковые группы проводили обследование территории и просматривали записи с камер наблюдения, чтобы выяснить его местонахождение. Однако, как рассказал сам журналист, он все это время не выходил из номера.

По словам Александра, он провел все пять дней в своем номере, распивая алкоголь с соседом, который выходил в магазин за добавкой. Круглов настолько увлекательно проводил время, что за несколько дней ни разу не воспользовался интернетом и не покидал гостиницу. По словам Круглова, он выпивал по литру водки в сутки, пока товарищ его не «сдал».

Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Ранее он работал на championat.ru, news.ru, metaratings.ru и в других спортивных изданиях.