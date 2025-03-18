Франция развернёт ядерное оружие у границы с Германией

На авиабазе Люксей-сен-Совер на границе с Германией к 2032 году должны быть размещены 40 истребителей Rafale, способных нести ядерные боеголовки, сообщает телеканал France 3.

Как передает издание, Макрон перед встречей с вероятным будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем посещает данную авиабазу.

France 3 отмечает, что визит Макрона на авиабазу является "способом подчеркнуть ее центральную роль для Франции и интересов НАТО, которая может стать ядерно-ориентированной".

На переоснащение базы для хранения ядерного оружия потребуется 900 миллионов евро. Число военных на авиабазе будет увеличено с 1200 до 2000 человек.

Напомним, Макрон в начале марта заявил, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и предложил начать дискуссии об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.