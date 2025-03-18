USD 1.7000
EUR 1.8550
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Начался разговор Трампа и Путина

обновлено 19:01
19:01 763

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже начали телефонные переговоры, разговор идет уже более часа, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме отметили, что общение президентов проходит хорошо.

***18:36

Президент России Владимир Путин уважает президента США Дональда Трампа, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

По его словам, российский лидер понимает, с кем имеет дело. Поэтому Трамп серьезно настроен на разговор с Путиным, который состоится вечером 18 марта, рассчитывая как можно скорее добиться мира.

"Он дал украинцам Javelin, тогда как президент Обама отправлял им подушки и одеяла. Трамп настроен серьезно и в конечном итоге хочет добиться мира", — отметил Филдс в заявлении, опубликованном в X (Twitter).

Отвечая на вопрос о том, способен ли президент России вести с Трампом "жесткую игру", Филдс подчеркнул, что у двух лидеров "очень хорошие рабочие отношения", в которых оба якобы "уважают" друг друга. По его словам, именно поэтому Путин понял, что не сможет вести с Трампом ту же игру, которую вел с предыдущими президентами США — Джо Байденом, Бараком Обамой и Джорджем Бушем.

Начался разговор Трампа и Путина
Начался разговор Трампа и Путина обновлено 19:01
19:01 764
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане фото
12:54 2534
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
15:28 5303
Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе
Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе фото; обновлено
11:04 4307
Третий в Баку не лишний
Третий в Баку не лишний главная тема; все еще актуально
11:02 5727
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
16:50 2158
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
16:37 1812
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
16:23 2541
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
15:49 4490
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
15:48 2126
Сегодня столкнутся сила с хитростью
Сегодня столкнутся сила с хитростью продолжение главной темы
13:51 4395

ЭТО ВАЖНО

Начался разговор Трампа и Путина
Начался разговор Трампа и Путина обновлено 19:01
19:01 764
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане фото
12:54 2534
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
15:28 5303
Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе
Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе фото; обновлено
11:04 4307
Третий в Баку не лишний
Третий в Баку не лишний главная тема; все еще актуально
11:02 5727
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
Москва обратилась к Баку и Еревану: «Мы можем быть полезными»
16:50 2158
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс Абу-Даби – Габала
16:37 1812
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
Порошенко назвал Зеленского «диктатором»
16:23 2541
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
Баку назвал главное условие для мира с Арменией
15:49 4490
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
Али Асадов поручил разобраться с аварийными домами в Баку
15:48 2126
Сегодня столкнутся сила с хитростью
Сегодня столкнутся сила с хитростью продолжение главной темы
13:51 4395
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться