Начался разговор Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже начали телефонные переговоры, разговор идет уже более часа, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По его словам, российский лидер понимает, с кем имеет дело. Поэтому Трамп серьезно настроен на разговор с Путиным, который состоится вечером 18 марта, рассчитывая как можно скорее добиться мира.

"Он дал украинцам Javelin, тогда как президент Обама отправлял им подушки и одеяла. Трамп настроен серьезно и в конечном итоге хочет добиться мира", — отметил Филдс в заявлении, опубликованном в X (Twitter).

Отвечая на вопрос о том, способен ли президент России вести с Трампом "жесткую игру", Филдс подчеркнул, что у двух лидеров "очень хорошие рабочие отношения", в которых оба якобы "уважают" друг друга. По его словам, именно поэтому Путин понял, что не сможет вести с Трампом ту же игру, которую вел с предыдущими президентами США — Джо Байденом, Бараком Обамой и Джорджем Бушем.