Китай готов помочь Украине в восстановлении
Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Украины и продолжать оказывать другую помощь.
Об этом сообщил представитель Китайского агентства международного сотрудничества по развитию Ли Мин, пишет ChinaDaily.
«Мы готовы оказывать помощь в рамках наших возможностей и в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, включая восстановление Украины после войны», — заявил Ли Мин.
Он также напомнил, что с начала войны Китай уже направил Украине четыре партии гуманитарной помощи. По его словам, Пекин продолжит оставаться «силой мира и стабильности в мире» и будет поддерживать «глобальную справедливость и правосудие».