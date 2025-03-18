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Китай готов помочь Украине в восстановлении

18:43 351

Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Украины и продолжать оказывать другую помощь.

Об этом сообщил представитель Китайского агентства международного сотрудничества по развитию Ли Мин, пишет ChinaDaily.

«Мы готовы оказывать помощь в рамках наших возможностей и в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, включая восстановление Украины после войны», — заявил Ли Мин.

Он также напомнил, что с начала войны Китай уже направил Украине четыре партии гуманитарной помощи. По его словам, Пекин продолжит оставаться «силой мира и стабильности в мире» и будет поддерживать «глобальную справедливость и правосудие».

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