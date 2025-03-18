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Трамп устроил ужин с Маском за миллион долларов

18:56 315

Дональд Трамп устроил закрытый ужин в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, куда среди гостей был приглашен и миллиардер Илон Маск.

По информации Wired, участие в мероприятии стоило $1 млн.

В распоряжении издания оказались фото и видео с ужина, на которых видно, что Маск сидел за одним столом с президентом США.

Как отмечает Wired, Маск пришел на ужин в сопровождении женщины, похожей на Шивон Зилис — бывшего члена совета директоров OpenAI и мать четверых детей Маска.

Мероприятие не значилось в официальном расписании Трампа. При этом, по данным Wired, подобные встречи уже проходили ранее, в том числе 1 марта, когда гости также платили по $1 млн за участие. Издание также утверждает, что за $5 млн бизнесмены могут договориться о личной встрече с Трампом в Мар-а-Лаго.

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