Трамп поручил пересмотреть санкции США
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны, поскольку она ослабляет позиции доллара как мировой резервной валюты.
Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент.
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. Долгое время у нас действовали так называемые "ленивые санкции". Мы считаем, что они подрывают статус доллара как резервной валюты, люди начинают отказываться от доллара, — сказал он в интервью Fox Business. — Наша цель — перейти к максимально эффективным санкциям».
Глава американского Минфина заявил, что рестрикции предыдущей американской администрации в отношении России были крайне малоэффективными из-за того, что 46-й президент США Джо Байден опасался роста цен на энергоносители в Соединенных Штатах, действенность санкций демократов можно оценить на 6 из 10.
"Президент Трамп поручил мне в случае необходимости ужесточить санкции до 10 из 10", - добавил он.