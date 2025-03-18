Трамп поручил пересмотреть санкции США

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. Долгое время у нас действовали так называемые "ленивые санкции". Мы считаем, что они подрывают статус доллара как резервной валюты, люди начинают отказываться от доллара, — сказал он в интервью Fox Business. — Наша цель — перейти к максимально эффективным санкциям».

Глава американского Минфина заявил, что рестрикции предыдущей американской администрации в отношении России были крайне малоэффективными из-за того, что 46-й президент США Джо Байден опасался роста цен на энергоносители в Соединенных Штатах, действенность санкций демократов можно оценить на 6 из 10.

"Президент Трамп поручил мне в случае необходимости ужесточить санкции до 10 из 10", - добавил он.