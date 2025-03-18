США вводят санкции против Бразилии

Администрация Трампа планирует ввести санкции против судей Федерального верховного суда Бразилии за блокировку соцсети X в 2024 году. Инициатором стал владелец X Илон Маск, пишет Metrópoles.

США поручат Госдепу за 120 дней составить список судей, причастных к ограничению X. Основной целью санкций может стать судья Алешандри ди Морайс, который штрафовал соцсеть и временно приостанавливал её работу.

Ранее X сообщала о секретном постановлении ди Морайса, угрожавшего арестом юристу компании за отказ заблокировать ряд аккаунтов. Белый дом считает, что такие действия нарушают права человека и законы США.

Также Вашингтон проанализирует реакцию Бразилии на возможные санкции. Однако сами судьи заявили, что позиция США не изменит политику Бразилии в отношении соцсетей.

Напомним, Маск обвинил ди Морайса в нарушении конституции и потребовал его отставки, угрожая опубликовать требования суда. Бразильский суд в ответ запустил расследование против Маска за попытки влиять на правосудие и дестабилизировать страну.