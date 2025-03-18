Кремль хочет переманить США

Москва готова предложить США сделку по редкоземельным металлам.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские и более выгодны в добыче. Дмитриев отметил, что Россия открыта к американским инвестициям и готова применять нужные технологии для разработки месторождений.

Ранее США и Украина планировали создать совместный фонд для освоения украинских месторождений как форму компенсации за американскую военную помощь. Однако подписание соглашения в Вашингтоне сорвалось из-за конфликта Трампа, Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса.