Бербок выдвинута на пост главы Генассамблеи ООН

Правительство Германии намерено предложить Анналену Бербок ("Зеленые") на должность председателя Генассамблеи ООН в 2025–2026 годах.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Кабмине.

До формирования нового правительства Германии Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел. Новый Кабинет министров, как планируется, будет создан до 20 апреля. "Зеленые" не участвуют в коалиционных переговорах, так что вряд ли войдут в его состав.