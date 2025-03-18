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Дипломный скандал вокруг Имамоглу

19:46 1618

Стамбульский университет аннулировал диплом мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как сообщают турецкие СМИ, решение принято на основании того, что в 1990 году Имамоглу незаконно перевёлся из Американского университета Гирне в Стамбульский университет, что противоречило требованиям законодательства и решениям Совета по высшему образованию (YÖK).

В заявлении Стамбульского университета указано, что было выявлено 38 случаев незаконного перевода, в результате чего у 28 человек, включая Имамоглу, дипломы были аннулированы.

Это решение может повлиять на возможность Имамоглу участвовать в президентских выборах 2028 года от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), поскольку для участия в выборах требуется наличие действующего диплома о высшем образовании.

Однако юридический процесс ещё не завершён. Имамоглу имеет право обжаловать решение в региональном административном суде, а при необходимости — в апелляционном суде и Конституционном суде.

Таким образом, аннулирование диплома Имамоглу может оказать значительное влияние на его политическую карьеру и участие в предстоящих выборах, однако окончательный исход будет зависеть от результатов дальнейших судебных разбирательств.

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