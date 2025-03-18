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ЦАХАЛ ликвидировал верхушку ХАМАС

19:54 731

Пресс-секретарь военизированного крыла террористической группировки "Исламский джихад" Абу-Хамза (Наджи Абу-Сиф) ликвидирован в ночь на вторник, 18 марта, в результате израильского удара по населенному пункту Нусейрат в центральной части сектора Газы.

Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадат". Позже "Исламский джихад" официально подтвердил смерть Абу-Хамзы.

Абу-Хамза

По неподтвержденным сообщениям из Газы, в ходе массированной атаки ЦАХАЛ убит также Хамис Бархум - высокопоставленный полевой командир военизированного крыла ХАМАС. Бархум, занимавший пост заместителя командира формирования боевиков в Рафиахе, принимал активное участие в террористической атаке 7 октября 2023 года.

Ранее, утром 18 марта, стало известно о ликвидации в секторе Газы ряда высокопоставленных функционеров ХАМАС. В частности, убиты глава департамента внутренних дел Махмуд Абу-Ватфа, члены политбюро Абу-Убейда Мухаммад аль-Джамаси и Исам Даалис, гендиректор службы внутренней безопасности Бахаджат Абу-Султан и гендиректор департамента юстиции Ахмед Омар аль-Хатта.

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